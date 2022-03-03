Всі українські АЕС працюють в штатному режимі, - Центр протидії дезінформації

"Станом на 9:00 3 березня 2022 року діючі атомні електростанції України безпечно і стабільно працюють. Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що порушень умов безпечної експлуатації станцій немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - додають в заяві.