RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Всі українські АЕС працюють в штатному режимі, - Центр протидії дезінформації

Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок 3 березня, діючі атомні електростанції України працюють безпечно і стабільно. Враховуючи умови воєнного стану та повномасштабну агресію Росії "Енергоатом" посилив контроль за роботою атомних електростанцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Станом на 9:00 3 березня 2022 року діючі атомні електростанції України безпечно і стабільно працюють. Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що порушень умов безпечної експлуатації станцій немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - додають в заяві.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС після вторгнення з території Білорусі.

Внаслідок цієї операції працівники ЧАЕС опинилися в заручниках, але станція продовжила роботу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні