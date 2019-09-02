Українки завоювала п'ять медалей на чемпіонаті Європи з боксу

Жіноча збірна України завоювала п'ять медалей на чемпіонаті Європи з боксу в Мадриді. Як повідомляє видання SportArena, українки посіли дев'яте місце в медальному заліку.

Срібну медаль у ваговій категорії понад 81 кілограм завоювала Тетяна Шевченко. Чотири бронзові медалі виграли: Анна Полювання (до 48 кг), Тетяна Коб (до 51 кг), Марія Бова (до 64 кг), Анастасія Черноколенко (до 81 кг).

Відзначимо, що Полювання, Черноколенко і Бова вигравали бронзові нагороди і у 2018 році. Для Шевченка це перша медаль континентальної першості, а Коб ставала срібною призеркою в 2016 році.

Крім того, українкам вдалося поліпшити торішній результат. У 2018 році жіноча збірна України виграла чотири медалі (1 срібло і 3 бронзи) на чемпіонаті Європи в Болгарії.

Нагадаємо, українська жіноча збірна з вільної боротьби стала кращою на чемпіонаті Європи, який відбувся в Бухаресті (Румунія).