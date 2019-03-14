Українська влада готова відремонтувати міст в Станиці Луганській, - Марчук

Однак РФ практично не дає гарантій припинення вогню під час ремонту

Украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской в ​​условиях полного установления режима тишины. Об этом заявил председатель делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает "Радио Свобода".

По его словам, РФ практически не дает гарантий остановки огня во время ремонта.

"Предполагается там установление режима тишины, чтобы отремонтировать мост и создать благоприятные условия для людей. Российская сторона практически не дает нам гарантий остановки огня. И когда практически обстрелы происходят, мы не можем в Станице Луганский начать ремонт моста", - сказал Марчук.

Напомним, Марчук ране заявлял, что Россия не намерена обсуждать вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на уровне трехсторонней контактной группы. По его словам, во время переговоров ТКГ в Минске 13 марта представители России пытались устроить демарш, когда украинская сторона подняла этот вопрос.

Добавим, вчера спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждает списки пленных на обмен.