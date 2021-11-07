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Українська тенісистка Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Франції

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Нант, Неділя 07 листопада 2021 04:50
Українська тенісистка Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Франції Фото: українська тенісистка Ангеліна Калініна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Українська тенісистка Калініна вийшла у фінал турніру ITF у французькому місті Нанті. Призовий фонд турніру становить 60 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації тенісу України.

У півфінальному матчі киянка, посіяна під першим номером, обіграла четверту ракетку турніру Мартіну Тревізан - 7:6 (3), 7:6 (6).

Суперницею Калініної у фіналі стане француженка Осеан Додан (3).

У цьому сезоні Ангеліна завоювала вже 4 титули ITF в Оейраші, Загребі, Монпельє і Контрексевіллі.

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