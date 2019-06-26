Українська тенісистка очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років

Українська тенісистка Аліса Барановська очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Юна спортсменка поліпшила своє становище на десять позицій і піднялася на перше місце завдяки перемозі на домашньому турнірі Tennis Europe першої категорії серед тенісисток до 16 років в Ірпені, який відбувся минулого тижня.

Наступного тижня Аліса в складі збірної України візьме участь в зональному турнірі Літнього кубка Європи серед гравців до 16 років. Змагання в групі D прийме тенісний клуб "Софія Стар" в Рівному.

Нагадаємо, українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).