Українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу WTA

Фото: Світоліна втратила ще одну позицію в рейтингу WTA (twitter.com/rolandgarros)

Також у світовій класифікації змінився лідер

Українські тенісистки послабили свої позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Оновлений найкращих тенісисток світу опубліковано на сайті організації.

На одну сходинку опустилися перша ракетка України Еліна Світоліна і тепер посідає восьме місце. Друга і третя ракетки України Леся Цуренко і Даяна Ястремська також втратили по одній позиції0, 33 та 36 місця відповідно.

Катерина Козлова зберегла за собою 67 сходинку. Прогрес показали Ангеліна Калініна плюс 13 позицій і 135 рядок, а на одну сходинку піднялася Катаріна Завацька - 197 місце.

Окрім того, за підсумками трав'яного турніру серії Premier у Бірмінгемі змінився лідер світової класифікації. Рейтинг WTA вперше очолила австралійка Ешлі Барті, яка змістила на другу сходинку списку японку Наомі Осаку. Далі йдуть чешки Кароліна Плішкова і Петра Квітова, голландка Кікі Бертенс і німкеня Анжеліка Кербер.

Нагадаємо, Осака могла втратити першу сходинку рейтингу WTA ще за підсумками Roland Garros.