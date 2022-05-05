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Пожертви на підтримку України збиратимуть через єдиний державний портал United24

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Україна, Четвер 05 травня 2022 09:09
Пожертви на підтримку України збиратимуть через єдиний державний портал United24 Фото: Пожертви для України збиратимуть через портал United24 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 03 травня 2022 р. № 516.

Згідно з документом, основними завданнями Порталу United24 є:

  • збір пожертв на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України United24 та отримання інформації про використання коштів з таких рахунків;
  • отримання пожертв від міжнародних благодійних (у тому числі волонтерських) організацій;
  • забезпечення користувачів Порталу United24 інформацією про використання коштів органами державної влади, для задоволення потреб яких відкрито офіційні рахунки для пожертв на підтримку України United24.

Володільцем (держателем) Порталу United24 та виключних майнових прав інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри.

Технічним адміністратором Порталу United24 є державне підприємство "Дія" що належить до сфери управління Мінцифри. Технічний адміністратор Порталу United24 використовує програмне забезпечення Порталу United24.

Відзначимо, після російського вторгнення українці та громадяни інших країни почали перераховувати гроші на Збройні сили, які захищають Україну. РБК-Україна повідомляло, як це зробити офіційними доступними каналами.

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