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Збірна України з тенісу залишилась в регіональній зоні Кубка Федераци

Новини » Спорт    08.02.2019 - 14:28
Збірна України з тенісу залишилась в регіональній зоні Кубка Федераци
Фото: команда України з тенісу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

В фінал українську команду не пустили шведки, які виграли всі матчі в групі

Збірна України з тенісу ще як мінімум на рік залишиться у Першій групі Євро-африканської зони Кубка Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У третій і вирішальний ігровий день українська команда обіграла Естонію, але на результат вплинув паралельний матч, де Швеція обіграла збірну Болгарії і фінішувала першою.

У перший ігровий день шведська команда перемогла збірну України, а вчора обіграла суперниць з Естонії.

Таким чином, шведки з трьома перемогами у трьох матчах завтра, 9 лютого, боротимуться за підвищення в класі (вихід в плей-офф Другої Світової групи) з представницями Росії, які також виграли всі матчі у своїй групі.

На турнірі Україну представляли Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Надія Кіченок. Перша ракетка України Еліна Світоліна не приїхала в збірну.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

Світоліна отримала запрошення на турнір в Досі Ястремська виграла свій дебютний матч за збірну України з тенісу
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