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Костюк не вдалося пробитися в 1/4 фіналу турніру в Лонсентоне

Новини » Спорт    31.01.2019 - 10:10
Костюк не вдалося пробитися в 1/4 фіналу турніру в Лонсентоне
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Українська тенісистка залишає турнір в Австралії

Українська тенісистка Марта Костюк програла свій матч 1/8 фіналу турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) International в Лонсестоні (Австралія). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У другому колі українка зазнала поразки від своєї колишньої співвітчизниці Марини Заневської, яка представляє Бельгію - 4:6, 6:4, 6:7(4). У чвертьфіналі змагань Заневська зустрінеться з аргентинкою Надєю Подороскою, яка у свою чергу обіграла Вікторію Томову з Болгарії - 6:2, 6:1.

У першому колі змагань українка перемогла китаянку Ван Сіюй.

Наступним турніром для Марти Костюк стане Кубко Федерації в складі збірної України. Турнір пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Україна зіграє з Болгарією, Естонією і Швецією.

Нагадаємо, ще одна учасниця української команди Катерина Козлова вибула у другому колі турніру серії WTA International в Хуахіні (Таїланд).

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