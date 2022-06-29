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Українська Суперліга перейшла під опіку Професіональної волейбольної ліги

Фото: ПВЛ проводитиме змагання в чоловічій Суперлізі (facebook.com/epicentrpodolyany)
Автор: Антон Федорців

Виконком Федерації волейболу України передав новостворенній Професіональній волейбольній лізі організацію і проведення змагань у жіночій і чоловічій Суперлігах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Ліга опікуватиметься елітними дивізіонами вітчизняного волейболу. Президентом організації обрали Володимира Дубинського – президента жіночого "Прометея" і віце-президента ФВУ водночас.

Сезон 2022/23 в обох Суперлігах повинні розпочати по 8 команд. Регламент і всі організаційні моменти прийдешнього сезону функціонери наразі опрацьовують. Тим часом змагання нижчих волейбольниих ліг і Кубка України надалі організовуватиме федерація.

Раніше жіночий "Прометей" і чоловічий "Барком-Кажани" заявилися в іноземні чемпіонати на новий сезон. Команди виступатимуть в першостях Чехії та Польщі відповідно. Їхнім шляхом може піти й городоцький "Епіцентр-Подоляни".

Окрім того, Україна, найімовірніше, втратить право на проведення волейбольного Євро-2023. Натомість вона може стати господарем чемпіонату Європи 2025 року.

Нагадаємо, що збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 у серпні-вересні цьогоріч.

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Волейбол