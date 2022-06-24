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Україна втратить право на проведення волейбольного Євро-2023

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 18:31
Україна втратить право на проведення волейбольного Євро-2023 Фото: Волейбольна збірна України (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорців

За крок від втрати права на проведення чемпіонату Європи з волейболу в 2023 році опинилася Україна.

Про це розповів президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст "Коментаторська".

Україна, найімовірніше, не зможе виконати підписаний у травні 2021-го контракт на проведення Євро-2023. Тут мали відбутися матчі одного з групових етапів турніру.

Для проведення чемпіонату Європи потрібен був сучасний зал на 3 тисячі глядачів. Спершу ФВУ збиралася спеціально збудувати нову арену, але пізніше схилилася до проведення матчів у столичному Палаці спорту.

Проте, організаційні проблеми лише посилилися після початку повномасштабної війни РФ проти України. Цього літа федерація повинна була продемонструвати готовий зал, але цього вже не станеться. Європейська конфедерація волейболу запропонувала обміняти проведення Євро-2023 на чемпіонат у 2025 році.

"Мене запитали: чи будемо ми готові, на що я відповів – не можемо гарантувати. І тоді мені сказали: "А якщо ми зробимо обмін: дамо вам 2025 рік – чи я не проти?". Я відповів, що "за". Офіційно рішення буде у серпні. Я запитав, а як же відбір на Євро? Мені відповіли, щоб я не турбувався, у них все продумано", – розповів Мельник.

Нагадаємо, що збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 у серпні-вересні цьогоріч.

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