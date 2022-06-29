ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська Суперліга перейшла під опіку Професіональної волейбольної ліги

Новость на русском →
Київ, Середа 29 червня 2022 11:44
Українська Суперліга перейшла під опіку Професіональної волейбольної ліги Фото: ПВЛ проводитиме змагання в чоловічій Суперлізі (facebook.com/epicentrpodolyany)
Автор: Антон Федорців

Виконком Федерації волейболу України передав новостворенній Професіональній волейбольній лізі організацію і проведення змагань у жіночій і чоловічій Суперлігах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Ліга опікуватиметься елітними дивізіонами вітчизняного волейболу. Президентом організації обрали Володимира Дубинського – президента жіночого "Прометея" і віце-президента ФВУ водночас.

Сезон 2022/23 в обох Суперлігах повинні розпочати по 8 команд. Регламент і всі організаційні моменти прийдешнього сезону функціонери наразі опрацьовують. Тим часом змагання нижчих волейбольниих ліг і Кубка України надалі організовуватиме федерація.

Раніше жіночий "Прометей" і чоловічий "Барком-Кажани" заявилися в іноземні чемпіонати на новий сезон. Команди виступатимуть в першостях Чехії та Польщі відповідно. Їхнім шляхом може піти й городоцький "Епіцентр-Подоляни".

Окрім того, Україна, найімовірніше, втратить право на проведення волейбольного Євро-2023. Натомість вона може стати господарем чемпіонату Європи 2025 року.

Нагадаємо, що збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 у серпні-вересні цьогоріч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом