Украинская Суперлига перешла под опеку Профессиональной волейбольной лиги

Исполком Федерации волейбола Украины передал новосозданной Профессиональной волейбольной лиге организацию и проведение соревнований в женской и мужской Суперлигах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Лига будет заниматься элитными дивизионами отечественного волейбола. Президентом организации избрали Владимира Дубинского – президента женского "Прометея" и вице-президента ФВУ одновременно.

Сезон 2022/23 в обеих Суперлигах должны начать по 8 команд. Регламент и все организационные моменты грядущего сезона функционеры в данный момент прорабатывают. Тем временем соревнования низших волейбольных лиг и Кубка Украины будет в дальнейшем организовать федерация.

Ранее женский "Прометей" и мужской "Барком-Летучие мыши" заявились в иностранные чемпионаты на новый сезон. Команды выступят в первенствах Чехии и Польши соответственно. По их пути может пойти и городокский "Эпицентр-Подоляне".

Кроме того, Украина, скорее всего, потеряет право на проведение волейбольного Евро-2023. Вместо этого она может стать хозяином чемпионата Европы 2025 года.