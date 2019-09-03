Українська сторона демонтувала фортифікації в Станиці Луганській

У вівторок, 3 вересня, роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській були закінчені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луганської обласної держадміністрації у Facebook.

Повідомляється, що тут працювали 11 осіб інженерної групи ДСНС. Шість працівників автодорожньої служби прибирали пісок і сміття з проїжджої частини дороги. В післяобідній час роботи були закінчені.

"Сьогодні роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд були закінчені", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що приблизно у 200 метрах від злому мосту роботи були зупинені, оскільки з ОБСЄ не надійшли гарантії безпеки з боку так званої "ЛНР". Представники окупованих територій свої зобов'язання по демонтажу не виконали.

"Візуально з української сторони можна бачити, що з боку т. н. "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від злому мосту знаходиться будка типу "кунг", де нанесені букви "СЦКК". Ця будка створюватиме реальні перешкоди при будівництві мосту. І тому стверджувати, що т. зв. "ЛНР" демонтували всі свої споруди на рубежі мосту, буде рано", - йдеться в повідомленні.

Фото: будка бойовиків (facebook.com/odalug)

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що українська сторона почала демонтаж останньої фортифікаційної споруди. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завершила демонтаж блокпоста і почала будівництво зруйнованого мосту.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30.