Українська сноубордистка Данча показала на ЧС-2019 кращий результат в кар'єрі

Але, на жаль, без медалей

Украинская сноубордистка Аннамари Данча заняла 6 место в дисциплине паралельный гигантский слалом на чемпионате мира 2019 года, который проходит в американском Парк-Сити (штат Юта). Об этом сообщается на сайте соревнований.

На награждении она попала в так называемую цветочную церемонию. Стоит отметить, что это ее лучший результат в карьере, а также истории украинского сноубординга.

Ранее спорсменка пять раз выступала на мировых первенствах, однако выше 17 позиции не поднималась. Лучшее достижение на Олимпиаде - 16 место в Ванкувере-2010.

Кроме того, на ЧМ-2019 она впервые в карьере сумела пройти квалификацию в дисциплине паралельный гигантский слалом. 28-летняя спортсменка отобралась в топ-16, показав по сумме двух квалификационных заездов 6 результат.

Затем в 1/8 финала выиграла у Мишель Деккер из Нидерландов и пробилась в топ-8. В четвертьфинале в заезде с россиянкой Наталией Соболевой Данча опережала соперницу, но допустила падение и сошла с дистанции.

Напомним, в сборной Украине по сноубордингу на чемпионате мира 5 атлетов, что на три больше чем на прошлом мировом первенстве. Национальную команду по фристайлу на соревнованиях представляет 6 спортсменов.