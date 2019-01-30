ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україну представлять шість спортсменів на чемпіонаті світу з фрістайлу

Новини » Спорт    30.01.2019 - 11:22
Україну представлять шість спортсменів на чемпіонаті світу з фрістайлу
Фото: Олександр Абраменко (noc-ukr.org)

Олімпійський чемпіон Абраменко в складі

Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу з фрістайлу та сноуборду, який пройде з 1 по 10 лютого в американському Парк-Сіті (ЮТА). Про це повідомляє Xsport.ua.

Національну команду на змаганнях представлять 6 спортсменів, в тому числі Олімпійський чемпіон ігор в Пхенчхані в лижній акробатиці Олександр Абраменко.

Чемпіонат світу зі сноуборду і фристайлу-2019. Збірна України з фрістайлу:

лижна акробатика
Олександр Абраменко (04.05.1988, Миколаївська область)
Ольга Полюк (15.09.1987, Рівненська область)

Могул
Олег Масира (24.07.1996, Тернопільська область)
Вікторія Приймак (12.06.2003, Тернопільська область)

слоупстайл
Орест Коваленко (11.01.2002, Рівненська область)
Катерина Коцар (27.06.2000, Київ)

Нагадаємо, Абраменко був визнаний кращим спортсменом України в лютому 2018 року.

Українські тенісистки вдало стартували на турнірі в Таїланді Журавок поповнить склад збірної України на Кубку світу в Рупольдінгу
Новини України чемпионат мирасоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся