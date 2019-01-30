Україну представлять шість спортсменів на чемпіонаті світу з фрістайлу

Фото: Олександр Абраменко (noc-ukr.org)

Олімпійський чемпіон Абраменко в складі

Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу з фрістайлу та сноуборду, який пройде з 1 по 10 лютого в американському Парк-Сіті (ЮТА). Про це повідомляє Xsport.ua.

Національну команду на змаганнях представлять 6 спортсменів, в тому числі Олімпійський чемпіон ігор в Пхенчхані в лижній акробатиці Олександр Абраменко.

Чемпіонат світу зі сноуборду і фристайлу-2019. Збірна України з фрістайлу:

лижна акробатика

Олександр Абраменко (04.05.1988, Миколаївська область)

Ольга Полюк (15.09.1987, Рівненська область)

Могул

Олег Масира (24.07.1996, Тернопільська область)

Вікторія Приймак (12.06.2003, Тернопільська область)

слоупстайл

Орест Коваленко (11.01.2002, Рівненська область)

Катерина Коцар (27.06.2000, Київ)

Нагадаємо, Абраменко був визнаний кращим спортсменом України в лютому 2018 року.