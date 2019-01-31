Збірна України зі сноубордингу назвала склад на ЧС-2019

Фото: паралельний слалом (facebook.com/annamari.chundak)

Всі вони виступлять в дисциплінах паралельний слалом і гігантський паралельний слалом

Україна на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу-2019, який пройде з 1 по 10 лютого в американському Парк-Сіті (штат Юта), презентуватимуть п'ятеро сноубордистів. Про це повідомляє Xsport.

Зазначається, що всі вони виступлять в дисциплінах паралельний слалом і гігантський паралельний слалом.

Збірна України зі сноубордингу:

Аннамарі Данча (Закарпатська область), 1990 р.н.

Олександра Мальована (Київ), 1997 р.н.

Олександр Бєлінський (Київ), 1995 р.н.

Роман Олександрівський (Київ), 1994 р.н.

Євген Гулій (Закарпатська область), 1997 р.н.

Старший тренер Володимир Белінський розповів, що молодий закарпатський сноубордист Євген Гулій за спортивними показниками не зумів потрапити в штатну збірну України, але вирішив поїхати на чемпіонат світу власним коштом. Участь спортсменів, які увійшли в штатну команду, оплачує Міністерство молоді та спорту України.

Нагадаємо, також став відомий склад на чемпіонат світу-2019 збірної України з фрістайлу. До нього увійшли шестеро спортсменів. Таким чином, загальна збірна України з фрістайлу та сноуборду на змаганнях в Юті буде складатися з 11 спортсменів.