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Український шпажист Нікішин завоював бронзу на чемпіонаті Європи

НовиниСпорт    18.06.2018 - 11:05
Фото: Богдан Нікішин (noc-ukr.org)
Фото: Богдан Нікішин (noc-ukr.org)

Для спортсмена ця нагорода стала другою в кар'єрі

Шпажист Богдан Нікішин приніс бронзову нагороду в скарбничку збірної України. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

В 1/32 фіналу Нікішин вибив з боротьби Жомбор Бан'яі з Угорщини (13:8), далі обіграв четвертий номер посіву Вадима Анохіна з Росії (11:7), вирвав перемогу з мінімальною перевагою в протистоянні з італійцем Марко Фікером (3:2) і розібрався з німцем Лукасом Беллмана (15:12).

У півфіналі український шпажист зазнав поразки від дворазового чемпіона світу Миколи Новосьолова з Естонії з рахунком 9:10 й таким чином став бронзовим призером континентальної першості.

Зазначимо, для Нікішина ця бронза чемпіонату Європи стала другою в кар'єрі. У 2016 році в польському Торуні українець також був третім.

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Теги публікації: награда, шпага, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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