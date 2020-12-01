ОБСЄ зафіксувала понад 160 порушень на Донбасі за вихідні

Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

На Донбасі вечора 27 на вечір 29 листопада Спецальная моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстрілу. Більшість з них - у Луганській області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області зафіксували 76 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких стався вранці 29 листопада, у тому числі дев'ять вибухів у південних напрямках Донецької фільтрувальної станції та 25 вибухів невизначеного походження в районах на південь від Авдіївки.

У Луганській області за вихідні зафіксували 87 порушення режиму припинення вогню. Всі постріли зі стрілецької зброї були зафіксовані в ніч з 27 на 28 листопада в районах до південно-схід від Станиці Луганської.

Після домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я, яке набуло чинності 27 липня, СММ зафіксувала в цілому 2756 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, в понеділок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили домовленості про перемир'я.

РБК-Україна пислао, що за минулу добу, 29 листопада, бойовики чотири рази порушили перемир'я.