Українська розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень

Протягом минулого тижня російські найманці на Донбасі понесли значні втрати. Відомо щонайменше про 11 загиблих бойовиків, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Наголошується, що сили ООС "дають і будуть давати відповідь" на будь-які дії найманців, якщо вони несуть загрозу життю та здоров’ю українських військових.

"За кожне втрачене життя українського воїна окупанти несуть заслужене покарання. Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими - 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю - 14 осіб", - повідомили в ООС.

Також українські військовослужбовці знищили один ворожий квадрокоптер.

В ООС також вчергове констатували низький морально-психологічний стан військових угрупувань РФ на Донбасі.

"Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу. Вживання алкоголю та наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, 16 липня українські захисники на Донбасі знищили одного та поранили щонайменше ще одного російського найманця.

За поточну добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовослужбовець.