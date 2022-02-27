Українська ракета збила російський літак в 150 км від Миколаєва, - глава ОГА

"Хороша інформація. Ми не виходимо з підвалів, але один з літаків, який летів з боку Криму, наш дозорний, який захований в селі, бачив, як збили щось в небі з нашого боку. Тобто звідти летіло, а з нашої летіла ракета, десь 150 кілометрів від нас. Збили, сиджу, радію, чекаю новин", - зазначив він.