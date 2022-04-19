ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На південному напрямку ЗСУ відбили масовану атаку і знищили п'ять одиниць техніки

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 19 квітня 2022 01:41
На південному напрямку ЗСУ відбили масовану атаку і знищили п'ять одиниць техніки Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

За минулу добу на південному напрямку ЗСУ знищили 28 російських солдатів і 5 одиниць техніки. Також мав місце майже годинний штурм російськими військовими позицій в районі Олександрівки, але без просування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

У Миколаївській області актуальними залишаються загрози ракетних і артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням дозволяється органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

У Херсонській області ворог продовжує психологічний тиск на цивільне населення, також намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по позиціях українських військових і по населених пунктах з мирним населенням.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання відсунулося майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"