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Порошенко розповів, де знаходиться "ключ до миру"

Новини » Політика    24.01.2019 - 11:47
Порошенко розповів, де знаходиться "ключ до миру"
Фото: Петро Порошенко (twitter.com)

Президент підкреслив, що РФ має реалізувати свої зобов'язання за мінськими угодами

Президент Петро Порошенко розповів, що ключ до миру знаходиться у Москві. Про це він сказав під час "Українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Він підкреслив, що РФ має реалізувати свої зобов'язання за мінськими угодами.

Порошенко розповів, де знаходиться &quot;ключ до миру&quot;

"Україна ніколи не буде нічиїм слугою. Росія має реалізувати свої зобов'язання за мінськими угодами. Росія ігнорує Будапештський меморандум та мінські угоди. Ті, хто пропонують нову формулу, допомагають РФ зіскочити з гачка санкцій", - зазначив глава держави.

Порошенко розповів, де знаходиться &quot;ключ до миру&quot;

За його словами, ключ до миру не в ЄС чи США, а у Росії.

"Ключ до миру не в Києві, не в Брюсселі, не у Вашингтоні. Ключ до миру - у Москві. І ми маємо використовувати інструмент, який у нас є, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, як ми це робили у 2014-2015 роках, коли підписували мінські угоди", - сказав Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 січня, виступив на "Українському сніданку" в Давосі в рамках відвідування Всесвітнього економічного форуму.

Нагадаємо, в середу Порошенко обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час відвідування Всесвітнього економічного форуму в Давосі перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.

Крім того, український президент зустрівся в рамках форуму з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Порошенко виступив на "Українському сніданку" у Давосі Порошенко та Меркель обговорили загострення в акваторії Чорного та Азовського морів
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