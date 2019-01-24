Порошенко розповів, де знаходиться "ключ до миру"

Фото: Петро Порошенко (twitter.com)

Президент підкреслив, що РФ має реалізувати свої зобов'язання за мінськими угодами

Президент Петро Порошенко розповів, що ключ до миру знаходиться у Москві. Про це він сказав під час "Українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Він підкреслив, що РФ має реалізувати свої зобов'язання за мінськими угодами.

"Україна ніколи не буде нічиїм слугою. Росія має реалізувати свої зобов'язання за мінськими угодами. Росія ігнорує Будапештський меморандум та мінські угоди. Ті, хто пропонують нову формулу, допомагають РФ зіскочити з гачка санкцій", - зазначив глава держави.

За його словами, ключ до миру не в ЄС чи США, а у Росії.

"Ключ до миру не в Києві, не в Брюсселі, не у Вашингтоні. Ключ до миру - у Москві. І ми маємо використовувати інструмент, який у нас є, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, як ми це робили у 2014-2015 роках, коли підписували мінські угоди", - сказав Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 січня, виступив на "Українському сніданку" в Давосі в рамках відвідування Всесвітнього економічного форуму.

Нагадаємо, в середу Порошенко обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час відвідування Всесвітнього економічного форуму в Давосі перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.

Крім того, український президент зустрівся в рамках форуму з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.