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Порошенко: Україна не має погоджуватися на мир за будь-яку ціну

Новини » Політика    24.01.2019 - 11:56
Порошенко: Україна не має погоджуватися на мир за будь-яку ціну
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що Україну влаштує мир на основі її національних інтересів

Україна не має погоджуватися на досягнення миру будь-якою ціною. Про це на виступі в Давосі (Швейцарія) заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Він підкреслив, що Україна має бути готовою відповісти російському агресору, а також відстоювати свої інтереси, а не погоджуватися на мир за будь-яку ціну.

"Багато хто досі не робить висновків і любить говорити про те, що мирв Україні прийде незабаром. Це ще одна популістська обіцянка: швидкий мир; досить постукати у двері Путіна, попросити мир і відразу його отримати", - зазначив Порошенко.

Він також зазначив, що українська сторона має сприймати мир тільки на основі національних інтересів України та міжнародного права.

"Тільки з поверненням суверенітету і територіальної цілісності України", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко попередив про загрозу популізму в передвиборний період.

Крім того, він зазначив, що Генасамблея ООН в лютому обговорить питання миротворців на Донбасі.

 

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