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Український колючий дріт вже прибув у Литву, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 13 серпня, у Литву прибула українська гуманітарна допомога для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі. Україна передала балтійській країні колючий дріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Перша партія української допомоги прибула до Литви. Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох", - заявив міністр.

На прибуття української допомоги вже відреагував міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він подякував Україні за допомогу.

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МЗСЛитваДмитро Кулеба