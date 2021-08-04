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Українська каноїстка Лузан пройшла у півфінал Олімпіади в Токіо

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Середа 04 серпня 2021 13:03
Українська каноїстка Лузан пройшла у півфінал Олімпіади в Токіо Фото: каноістка Людмила Лузан (noc-ukr.org)
Автор: Инна Собора

Українська каноїстка Людмила Лузан опинилася у півфіналі Олімпіади-2020. Вона здобула перемогу на дистанції 200 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

"У ранковій сесії третього дня змагань на каналі Sea Forest Waterway в олімпійському Токіо українська каноїстка Людмила Лузан перемогла в своєму заїзді на дистанції 200 м і напряму вийшла у півфінал", - йдеться в повідомленні.

Півфінальний заїзд стартує 5 серпня о 3:44.

Раніше повідомлялося, що українка Вікторія Ус посіла сьоме місце за підсумками фіналу веслувального слалому на каное.

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