Українська каноїстка Лузан пройшла у півфінал Олімпіади в Токіо
Фото: каноістка Людмила Лузан (noc-ukr.org)
Українська каноїстка Людмила Лузан опинилася у півфіналі Олімпіади-2020. Вона здобула перемогу на дистанції 200 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
"У ранковій сесії третього дня змагань на каналі Sea Forest Waterway в олімпійському Токіо українська каноїстка Людмила Лузан перемогла в своєму заїзді на дистанції 200 м і напряму вийшла у півфінал", - йдеться в повідомленні.
Півфінальний заїзд стартує 5 серпня о 3:44.
Раніше повідомлялося, що українка Вікторія Ус посіла сьоме місце за підсумками фіналу веслувального слалому на каное.