Українська фрістайлістка Мохнацька завоювала перше золото в кар'єрі

Українка Надія Мохнацька завоювала золоту нагороду на етапі Кубка світу з фристайлу, який триває в Алмати (Казахстан). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що дана медаль стала першою в кар'єрі 24-річної спортсменки з Івано-Франківська в рамках виступів на етапах Кубка світу в лижній акробатиці.

Як уточнюється в Facebook Федерації лижного спорту України, на Кубку світу в Алмати також виступила Анастасія Новосад, яка посіла 11 місце, а в чоловічих змаганнях виступали Микола Пуздерко (9 місце) і Олександр Окіпнюк (22 місце).

Нагадаємо, український фристайлист Олександра Абраменко на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані завоював золоту медаль, яка стала третьою для України за всю історію участі в зимових іграх.

Потім Абраменко завоював срібну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу 2019 року, який проходив в штаті Юта, США

Спортсмен вирішив пропустити поточний сезон, щоб з новими силами підійти до чемпіонату світу 2021 року.