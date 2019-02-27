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Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить наступний сезон

Новини » Спорт    27.02.2019 - 16:36
Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить наступний сезон
Фото: Олександр Абраменко (noc-ukr.org)

Він присвятить наступний рік лікуванню

Олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко заявив, що пропустить наступний сезон. Про це повідомляє UA:Спорт. 

За словами Абраменка, він присвятить наступний рік лікуванню та відновленню, аби з новими силами підійти до чемпіонату світу 2021 року.

"Ще після Олімпіади у мене були думки про те, щоб відпочити, адже це були для мене четверті поспіль Олімпійські ігри. Це складно фізично і морально, навіть не було часу нормально відпочити.

Думав піти після Кореї, але втримав чемпіонат світу, адже у мене ще не було медалей. Довелося готуватися. Наступного року буду лікуватися, відновлюватися, і тоді з новими силами - на чемпіонат світу", - розповів Абраменко.

 
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Опубліковано UA: СПОРТ Середа, 27 лютого 2019 р.

Нагадаємо, Абраменко виграв срібло чемпіонату світу-2019, а минулого року став олімпійським чемпіоном в Пхенчхані.

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