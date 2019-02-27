Олімпійський чемпіон Абраменко пропустить наступний сезон

Фото: Олександр Абраменко (noc-ukr.org)

Він присвятить наступний рік лікуванню

Олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко заявив, що пропустить наступний сезон. Про це повідомляє UA:Спорт.

За словами Абраменка, він присвятить наступний рік лікуванню та відновленню, аби з новими силами підійти до чемпіонату світу 2021 року.

"Ще після Олімпіади у мене були думки про те, щоб відпочити, адже це були для мене четверті поспіль Олімпійські ігри. Це складно фізично і морально, навіть не було часу нормально відпочити.

Думав піти після Кореї, але втримав чемпіонат світу, адже у мене ще не було медалей. Довелося готуватися. Наступного року буду лікуватися, відновлюватися, і тоді з новими силами - на чемпіонат світу", - розповів Абраменко.

2019 рік без Олександра Абраменка! 2019 рік без Aleksandr Abramenko! Чому олімпійський чемпіон з фрістайлу призупиняє виступи?! Дивіться відео та дізнавайтесь подробиці! Вітаємо тренера Абраменка Enver Ablaev з народженням доньки! Здоров'я, щастя і нових досягнень! Опубліковано UA: СПОРТ Середа, 27 лютого 2019 р.

Нагадаємо, Абраменко виграв срібло чемпіонату світу-2019, а минулого року став олімпійським чемпіоном в Пхенчхані.