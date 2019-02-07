Український фристайліст Абраменко здобув срібло на чемпіонаті світу

Фото: Олександр Абраменко (noc-ukr.org)

--

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко завоював срібну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу і сноубордингу 2019 року, що проходить у штаті Юта, США. Про це повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України у Facebook.

У фіналі змагань Абраменко виконав стрибок Back-Double-Full-Full-Full, який судді оцінили у 126,24 балів. Перше місце посів росіянин Максим Буров, которий отримав 130,09 баллов, а бронза дісталася швейцарцу Ною Роту.

У змаганнях з лижної акробатики серед жінок українка Ольга Полюк посіла 7 місце, чемпіонкою стала представниця Білорусі Олександра Романовська.

Срібна медаль Абраменка стала другою в історії української лижної акробатики нагородою чемпіонату світу після бронзи, яку Ольга Волкова здобула 2011 року.

На Олімпіаді-2018 в Пхьончхані Олександр здобув золоту медаль, яка стала третьою для України за всю історію участі у зимових іграх.

Нагадаємо, раніше Аннамарі Данча завоювала першу в історії України медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу 2019 року. Спорсменка виграла срібло в дисципліні паралельний слалом.