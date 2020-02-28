ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська фрістайлістка Мохнацька завоювала перше золото в кар'єрі

Новини » Спорт     28.02.2020 - 15:23
Українська фрістайлістка Мохнацька завоювала перше золото в кар'єрі
Фото: Надія Мохнацька (noc-ukr.org)

Спортсменка перемогла на етапі Кубка світу

Українка Надія Мохнацька завоювала золоту нагороду на етапі Кубка світу з фристайлу, який триває в Алмати (Казахстан). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що дана медаль стала першою в кар'єрі 24-річної спортсменки з Івано-Франківська в рамках виступів на етапах Кубка світу в лижній акробатиці.

Як уточнюється в Facebook Федерації лижного спорту України, на Кубку світу в Алмати також виступила Анастасія Новосад, яка посіла 11 місце, а в чоловічих змаганнях виступали Микола Пуздерко (9 місце) і Олександр Окіпнюк (22 місце).

Нагадаємо, український фристайлист Олександра Абраменко на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані завоював золоту медаль, яка стала третьою для України за всю історію участі в зимових іграх.

Потім Абраменко завоював срібну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу 2019 року, який проходив в штаті Юта, США

Спортсмен вирішив пропустити поточний сезон, щоб з новими силами підійти до чемпіонату світу 2021 року.

Збірна України з біатлону стала чемпіоном Європи у змішаній естафеті Українські стрибунки у висоту розіграли перемогу на турнірі у Німеччині
Новини України наградаКубок мирасоревнованиямедаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся