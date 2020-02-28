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Украинская фристайлистка Мохнацкая завоевала первое золото в карьере

Новости » Спорт     28.02.2020 - 15:23
Украинская фристайлистка Мохнацкая завоевала первое золото в карьере
Фото: Надежда Мохнацкая (noc-ukr.org)

Спортсменка победила на этапе Кубка мира

Украинка Надежда Мохнацкая завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что данная медаль стала первой в карьере 24-летней спортсменки из Ивано-Франковска в рамках выступлений на этапах Кубка мира в лыжной акробатике.

Как уточняется в Facebook Федерации лыжного спорта Украины, на Кубке мира в Алматы 11 место заняла украинка Анастасия Новосад, а в мужских соревнованиях выступали Николай Пуздерко (9 место) и Александр Окипнюк (22 место).

Напомним, украинский фристайлист Александра Абраменко на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане завоевал золотую медаль, которая стала третьей для Украины за всю историю участия в зимних играх.

Спортсмен решил пропустить текущий сезон, чтобы с новыми силами подойти к чемпионату мира 2021 года.

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