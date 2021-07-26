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Українська фехтувальниця Харлан програла в першому поєдинку і покинула Олімпіаду

Автор: Анастасія Рокитна

Українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан у поєдинку першого кола Олімпійських ігор програла китаянці Ян Хенью. Вона покинула Олімпіаду-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На певному етапі рахунок був 11:10 на користь українки, але потім вона пропустила п'ять поспіль уколів.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також срібною в Ріо-2016, але в командній шаблі. В індивідуальному турнірі на її рахунку бронзові медалі Лондона-2012 і Ріо-2016.

Нагадаємо, сьогодні у Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.

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Олімпіада 2020