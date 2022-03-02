Другий раунд переговорів України з Росією: що відомо про нову зустріч

Україна продовжує переговори з Росією для припинення повномасштабної війни. Перший раунд переговорів завершився тим, що обидві делегації роз'їхалися на консультації.

Що відомо про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна .

Дата проведення другого раунду переговорів поки під питанням. Однак відомо, що вони повинні відбутися найближчими днями. Росія наполягає на тому, щоб переговори відбулися в середу, 2 березня, проте українська сторона не підтверджує цю дату і заявляє, що все ще обговорює порядок другого раунду зустрічі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив виданню "Суспільне", що другий раунд переговорів відбудеться ввечері 2 березня.

"Переговори будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми будемо стояти на своєму. Склад той же", - заявив Арестович виданню.

Однак у коментарі РБК-Україна Арестович повідомив, що консультації ще тривають.

Перший раунд переговорів

28 лютого на білорусько-українському кордоні в районі річки Прип'ять пройшов перший раунд переговорів України і Росії.

В ході годинних переговорів Київ наполягав на припиненні обстрілів на території України і виведення російських військ. При цьому Росія вимагала визнання Донецької та Луганської "народних республік" в межах Донецької та Луганської областей, денацифікації України та закріплення нейтрального статусу країни.

Під час переговорів делегації двох країн визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Після чого сторони роз'їхалися на консультації.

Делегація

Українську делегацію на переговорах представляють:

заступник голови МЗС Микола Точицький,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник голови Офісу президента Михайло Подоляк,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

народний депутат Рустем Умеров,

перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

До російської делегації увійшли:

помічник президента РФ Володимир Мединський,

заступник міністра оборони,

заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко,

голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький,

посол Росії в Білорусі Борис Гризлов.

Війна в Україні

О 4:35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.

В Україні відразу було введено воєнний стан, а в багатьох містах - комендантську годину. Зокрема, в Києві, який став однією з найгарячіших точок війни, комендантську годину із забороною на вихід на вулицю ввели з вечора суботи до ранку понеділка.

Вже п'яту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору. Приміром, сьогодні Харків окупанти обстріляли з "Градів".

За даними української влади, близько 5300 російських військових вбиті і поранені. При цьому сотні людей перебувають у полоні. Російські солдати одноголосно заявляють, що вони нібито не знали, що їдуть на війну в Україну. За їхніми словами, їх відправляли на "навчання".