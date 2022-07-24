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Українська авіація на півдні шість разів вдарила по окупантам: розбиті танки, "Гради" і склад

Фото: ЗСУ на південному напрямку знищили три танки і "Гради" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авіація ЗСУ на південному напрямку протягом бойового дня завдала шість ударів по скупченнях живої сили і техніки ворога, а також по опорному пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

За день українські військові знищили 54 солдати противника, три танки Т-62, три реактивних системи залпового вогню "Град", гармату "Мста-Б", а також склад боєприпасів і пункт постачання в Херсонській області, а також кілька автомобілів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, українські артилеристи вдало працюють по окупантах, за що у ворога проблеми з підвезенням боєприпасів і з особовим складом.

Відзначити, ЗСУ вже протягом декількох тижнів активно знищують позиції російських окупантів за допомогою HIMARS, ефективне використання РСЗВ українськими воїнами викликає захоплення в США.

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