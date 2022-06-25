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Українська авіація завдала ударів по росіянам на півдні: у ворога великі втрати

Фото: українська авіація завдала ударів по росіянам на півдні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українські штурмовики і вертольоти завдали ударів по росіянах біля Снігурівки і Олександрівки на кордоні Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

За добу на півдні ЗСУ знищили 46 росіян, два танки Т-72 і великокаліберну 152-міліметрову гармату "Гіацинт", сім одиниць іншої броньованої техніки.

"У Миколаївській області ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні"орлани-10". Ще одна "пташка-розвідниця" заземлена безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у середу російська армія випустила три ракети по Миколаєву з боку окупованої території Херсонської області.

Також ЗСУ збили над Одеською областю дві ворожі ракети.

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