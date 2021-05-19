Українська авіакомпанія допомогла підсанційній Білорусі перевезти винищувачі до Сербії

У літаку, оператором якого є українська компанія "Антонов", були два з чотирьох винищувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії.

Міністерство оборони Угорщини підтвердило інформацію, що літак здійснював технічну посадку в Будапешті.

"Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну і Румунію) був змушений зупинитися 16 травня 2021 року з технічних причин", - йдеться в письмовій відповіді Міноборони Угорщини, направленій угорській службі "Радіо Вільна Європа".

За даними видання, це вже не перший випадок, коли зброя, призначена для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС і НАТО.

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що контроль за експортом і транзитом зброї з країн-членів Євросоюзу регулюється національним законодавством, загальною позицією Ради ЄС з контролю за експортом військової техніки та обладнання та Угодою про торгівлю зброєю.

"Ці правила є юридично обов'язковими для всіх держав-членів і застосовуються під їх відповідальність і під наглядом національних органів", - підкреслив він.

При цьому Стано додав, що загальна позиція Євросоюзу серед своїх основних положень встановлює вісім критеріїв оцінки ризиків для заявки на експорт і транзит зброї, включаючи дотримання прав людини і міжнародного гуманітарного права країною призначення, а також збереження регіонального миру, безпеки і стабільності.

У Міноборони Сербії зазначили, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами в Будапешті.