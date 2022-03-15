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Українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одна БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.

Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.

Українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області (facebook.com/24th.brigade)

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили ще одного генерала РФ.

Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.

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