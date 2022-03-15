Українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області (фото)

У Луганській області 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.
Зокрема, бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одна БМП-3. Також знищено весь особовий склад окупантів.
Також українські військові кажуть, що все це - результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади у Луганській області.
Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили ще одного генерала РФ.
Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.
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