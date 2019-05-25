Українська армія отримала від США два контрбатарейні радари

США передали Україні два контрбатарейні радара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряд в Facebook .

Станції класу AN/TPQ-36О призначаються для виявлення і визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських знарядь і реактивних систем залпового вогню противника. З 2014 року американська сторона передала українським військовим 13 таких радарів.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки пропонує збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.

За даними посольства, Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про бюджет США на 2020 на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн доларів для надання допомоги по безпеці Україні, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.

Додамо, 20 травня в селищі Дивички Київської області відбулася церемонія передачі двох сучасних контрбатарейных радарів класу AN / TPQ-36 на озброєння Збройних сил України.