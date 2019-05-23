У США пропонують збільшити допомогу Україні в оборонному бюджеті

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Сенат США затвердив проект закону про бюджет США на 2020 на потреби національної оборони"

Сенат Сполучених Штатів Америки пропонує збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в США.

За даними посольства, Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про бюджет США на 2020 на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн доларів для надання допомоги по безпеці Україні, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.

З вказаної суми 100 млн доларів повинні бути спрямовані виключно на летальні види озброєнь.

"Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони і протикорабельних ракет", - йдеться в повідомленні.

Закон про "бюджет США на 2020 на потреби національної оборони" вступить в силу після його прийняття Сенатом і палатою представників і підписання президентом США.

Також у посольстві висловили подяку Комітету з питань збройних сил Сенату "за важливе рішення, спрямоване на посилення безпеки та оборонної допомоги США Українській державі в боротьбі з російською агресією, що продовжується".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в палату представників Конгресу США внесено законопроект про збільшення фінансування протидії Російської Федерації на 30 млн доларів. Зокрема, Конгрес США запросив щонайменше 280 млн доларів на фінансування Фонду щодо протистояння російському впливу (Countering Russian Influence Fund) в наступному фінансовому році (з 1 жовтня 2019 року по 3 вересня 2020).

Додамо, 20 травня група законодавців закликали президента США Дональда Трампа реалізувати всеосяжну стратегію, мета якої-усунути загрозу безпеці, з якими стикаються США і їх союзники.