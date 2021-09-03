Україно-американська компанія запустила ракету в космос

Україно-американська приватна компанія Firefly Aerospace вперше запустила космічну ракету. З'явилося відео запуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску.
Запуск космічної ракети Alpha відбувся о 4: 59 за київським часом з бази Ванденберг космічних сил США в Каліфорнії.
Перша місія називається DREAM або FLTA001. Коментує запуск ракети відомий блогером Everyday Astronaut. Транслюють подію на його каналі в YouTube.
Спочатку запуск планувався о 4: 00, проте його відклали на годину - Alpha перервала зворотний відлік.