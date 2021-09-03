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Україно-американська компанія запустила ракету в космос

Автор: Наталья Скороход

Україно-американська приватна компанія Firefly Aerospace вперше запустила космічну ракету. З'явилося відео запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію запуску.

Запуск космічної ракети Alpha відбувся о 4: 59 за київським часом з бази Ванденберг космічних сил США в Каліфорнії.

Перша місія називається DREAM або FLTA001. Коментує запуск ракети відомий блогером Everyday Astronaut. Транслюють подію на його каналі в YouTube.

Спочатку запуск планувався о 4: 00, проте його відклали на годину - Alpha перервала зворотний відлік.

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