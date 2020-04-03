Українку, яка порушила умови самоізоляції після повернення з Таїланду, оштрафували на 17 тис.

Поліція Києва виявила в Києві порушницю карантину, яка нещодавно повернулася з Бангкока (Таїланд) і повинна була знаходитися на самоізоляції. Дівчині загрожує штраф, повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, поліцейські вручили їй у п'ятницю, 3 квітня, протокол про адміністративне правопорушення, за яким наступить штраф у 17 тисяч гривень.

Геращенко зазначив, що громадянка повернулася в Україну 29 березня. Після прильоту прикордонники взяли з громадянки особисте зобов'язання, згідно з яким вона повинна була 14 днів перебувати в самоізоляції.

"В якості адреси, де вона обіцяла бути на самоізоляції, вона вказала квартиру бабусі і дідуся, які проживають в Миколаєві. Замість дотримання режиму самоізоляції, Ладимира (ім'я дівчини, - ред.) стала їздити по Києву, зустрічатися з друзями, піддаючи таким чином їх життя потенційній небезпеці бути зараженими коронавірусом, що вона могла підчепити в аеропорту Бангкока або в літаку від інших пасажирів під час багатогодинного перельоту", - написав заступник міністра.

Він додав, що якщо з'ясується, що громадянка була інфікована COVID-19 та черезпорушення режиму самоізоляції від неї заразилися інші громадяни, то їй може бути пред'явлено звинувачення і по статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних правил, що спричинили за собою тяжкі наслідки.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, понад півтори сотні громадян України проходять лікування від коронавірусу за кордоном.