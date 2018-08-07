Українки стали віце-чемпіонками Європи з академічного веслування

Парна четвірка на менш ніж три секунди поступилась лише полячкам

На європейській першості з академічного веслування, що завершилася у шотландському Глазго в рамках об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту, жіноча збірна України виборола дві нагороди. Про це повідомляє міністерство молоді та спорту України.

Парна четвірка у складі Дарини Верхогляд, Олени Буряк, Анастасії Коженкової і Євгенії Довгодько виграла срібні нагороди на дистанції 2000 метрів з результатом 6:23,86.

Українки на менш ніж три секунди поступились у фіналі лише четвірці з Польщі (6:20,92). Замкнув трійку екіпаж із Нідерландів (6:24,95).

Зазначається, що при цьому Діана Димченко стала бронзовим призером серед одиночок.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з велотреку, який проходить в рамках чемпіонату Європи з літніх видів спорту, українка Старікова здобула друге срібло.