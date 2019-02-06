Українка Ястремська претендує на звання прорив місяця WTA

Голосування в цій номінації завершиться завтра, 7 лютого

Украинка Даяна Ястремская претендует на звание прорыв месяца по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

В январе 18-летняя спорсменка добралась до третьего раунда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), а в начале февраля завоевала титул в Хуахине.

Кроме украинки на победу в этой номинации претендуют американки Даниэль Коллинз и Аманда Анисимова, а также представительница Австралии Эшли Барти.

Фото: претендентки на звание прорыв месяца (wtatennis.com)

На старте сезона Коллинз дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, Анисимова на Australian Open дошла до четвертого круга, а Барти добралась до четвертьфинала AO и до финала турнира в Сиднее.

Голосование в этой номинации на официальном сайте WTA завершится завтра, 7 февраля. Победительница будет объявлена 8 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и игрок месяца.

Напомним, Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.