ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка Снігур вийшла у півфінал юніорського Вімблдону

Новини » Спорт    11.07.2019 - 15:43
Українка Снігур вийшла у півфінал юніорського Вімблдону
Фото: Дар'я Снігур (itftennis.com)

Українській тенісистці знадобилася година, щоб обіграти росіянку

Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла у півфінал юніорського Вімблдону-2019. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

17-річна українка за годину обіграла росіянку Поліну Кудерметову з рахунком 6:2, 6:4. Для Снігур ця перемога стала десятою поспіль на траві у Великобританії.

У півфіналі українка може зустрітися з лідером посіву Еммою Наварро із США, якій програла у чвертьфіналі юніорського Ролан Гаррос, або японкою Нацумі Кавагуті, яка посіяна під шостим номером..

Дар'я проведе другий півфінал на турнірах "Великого шолома" за час виступів у юніорському турі: в січні вона стала півфіналісткою Australian Open, поступившись майбутній чемпіонці Кларі Таусон з Данії.

востаннє представниця України грала в півфіналі юніорського Вімблдону в 2016 році, коли Даяна Ястремська сиала фіналісткою турніру.

Нагадаємо, українська тенісистка Аліса Барановська очолила європейський рейтинг серед гравців до 14 років.

Ястремська претендує на звання прорив Вімблдону Світоліна вперше пробилася у півфінал Вімблдону
Новини України ТеннисУимблдонсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся