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Легкоатлетка Магучіх стала кращою спортсменкою України в травні

Новини » Спорт    05.06.2019 - 17:19
Легкоатлетка Магучіх стала кращою спортсменкою України в травні

Вона стала наймолодшою переможницею етапу "Діамантової ліги" в історії

Національний олімпійський комітет України назвав кращого спортсмена і тренера за підсумками останнього місяця весни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Високого визнання удостоєна 17-річна представниця стрибків у висоту Ярослава Магучіх. У травні спортсменка завоювала золото на першому етапі престижної серії змагань з легкої атлетики "Діамантова ліга", який відбувся в Досі (Катар).

Одна з найперспективніших легкоатлеток країни залишила позаду срібного призера Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірела Деміреву і шведку Еріку Кінсі, що зайняли 2 і 3 місця відповідно.

Ярослава стала наймолодшою ​​переможницею змагань "Діамантова ліга" в історії їх проведення, виконавши при цьому олімпійський норматив на Ігри в Токіо-2020 (196 см). 

Приз кращого тренрера вручили наставниці Ярослави Тетяні Степанової. 

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