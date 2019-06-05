Легкоатлетка Магучіх стала кращою спортсменкою України в травні

Вона стала наймолодшою переможницею етапу "Діамантової ліги" в історії

Національний олімпійський комітет України назвав кращого спортсмена і тренера за підсумками останнього місяця весни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Високого визнання удостоєна 17-річна представниця стрибків у висоту Ярослава Магучіх. У травні спортсменка завоювала золото на першому етапі престижної серії змагань з легкої атлетики "Діамантова ліга", який відбувся в Досі (Катар).

Одна з найперспективніших легкоатлеток країни залишила позаду срібного призера Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірела Деміреву і шведку Еріку Кінсі, що зайняли 2 і 3 місця відповідно.

Ярослава стала наймолодшою ​​переможницею змагань "Діамантова ліга" в історії їх проведення, виконавши при цьому олімпійський норматив на Ігри в Токіо-2020 (196 см).

Приз кращого тренрера вручили наставниці Ярослави Тетяні Степанової.