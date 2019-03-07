Козлова вперше вийшла до другого кола тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

Ястремська зачохлила ракетку

Украинская теннисистка Катерина Козлова впервые преодолела стартовый барьер в основе турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

114 ракетка мира пробилась во второй круг, обыграв 42 номера мирового рейтинга Катерину Синякову из Чехии - 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

Во втором круге Козлова встретится с 34 ракеткой мира Александрой Саснович.

Вместе с тем, 37 ракетка мира Даяна Ястремская уступила в первом круге. Обидчицей украинской теннисистки стала Дарья Гаврилова из Австралии - 2:6, 7:5, 2:6.

Напомним, в Индиан-Уэллсе также выступят украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.