Четверта українська тенісистка пробилася в основу турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Козлова в двох сетах обіграла 79 ракетку світу

Четверта ракетка України Катерина Козлова пройшла відбір і вдруге в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Тенісистка в кваліфікації в двох сетах обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо з рахунком 6:1, 7:6(6). Матч тривав 1 годину і 56 хвилин.

На старті основи українку чекає поєдинок проти Катержіни Синякової (WTA 42) з Чехії. Рахунок особистих зустрічей 1-1.

Попередні три сезони у Катерини не виходило подолати кваліфікаційний бар'єр в Індіан-Уеллсі, а в 2015 році вона змогла пробитися в основну сітку турніру, де поступилася в першому колі.

Таким чином, представництво України на турнірі в США цьогоріч збільшилася до чотирьох.