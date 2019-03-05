Три українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: відкритий стадіон в Індіан-Уеллсі (twitter.com/WTA_insider)

Відбулося жеребкування першого в сезоні турніру категорії Premier Mandatory

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко виступлять в основній сітці турніру WTA в Індіан-Уеллсі, США. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України почне участь у змаганнях відразу з другого кола, де зустрінеться з переможницею матчу Софія Кенін (США) - Ван Іфань (Китай).

Цуренко, як Світоліна, пропустить стартовий раунд. Cуперниця українки визначиться в поєдинку між власницею wild card Джесікою Пегула і однією з переможниць кваліфікації.

Ястремська, в свою чергу, вперше виступить в Індіан-Уеллсі. У першому колі вона проведе дебютний матч проти австралійки Дар'ї Гаврилової.

Зазначимо, що ще одна українська тенісистка Катерина Козлова бере участь в кваліфікаційному турі змагань і вже дійшла до фіналу.

Перший у сезоні турнір категорії Premier Mandatory пройде з 6 по 17 березня 2019 року.

Нагадаємо, дві українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA.