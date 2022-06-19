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Українка Кіченок у парі виграла турнір у Бірмінгемі

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Бірмінгем, Неділя 19 червня 2022 23:45
Українка Кіченок у парі виграла турнір у Бірмінгемі Фото: Людмила Кіченок і Єлєна Остапенко (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Досвідчена українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єлєною Остапенко тріумфувала в Бірмінгемі в парному розряді турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українка та латвійка здобули перший на двох трофей. На трав'яному турнірі в англійському Бірмінгемі вони перемогли на турнірі WTA.

Кіченок і Остапенко у фіналі повинні були зустрітися з парою Еліс Мертенс і Чжан Шуай з Бельгії та Китаю відповідно. Проте, китаянка зазнала травми у фіналі одиночного розряду й не змогла вийти на корт у тандемі.

Для Кіченок ця перемога стала шостою в кар'єрі в парному розряді. Раніше вона тріумфувала в Шеньчжені, Бразилії, Чжухаї (двічі) та Ноттінгемі. Ще 7 разів українка поступилася у фіналах.

У парі з Остапенко українська тенісистка перемогла на турнірах вперше. У лютому вони поступилися на турнірі в ОАЕ, а наступного тижня зіграють у британському Істборні.

До слова, українка Цуренко потрапила до основної сітки Вімблдонського турніру.

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