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Світоліна вийшла в друге коло Ролан Гаррос, витративши більше години на 17-річну француженку

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Вівторок 01 червня 2021 15:20
Світоліна вийшла в друге коло Ролан Гаррос, витративши більше години на 17-річну француженку Фото: перша ракетка України Еліна Світоліна (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: РБК-Україна

Українка Еліна Світоліна пробилася до другого кола ґрунтового турніру Великого Шолома Ролан Гаррос. У двох сетах вона здолала 17-річну француженку Оушен Бабель.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Бабель займає 1111-й рядок в жіночому тенісному рейтингу, але 6-а ракетка світу Світоліна витратила на її перемогу 1 годину і 18 хвилин. Якщо в першому сеті все вийшло досить просто для українки, то в другому Світоліна програла перші три гейми, після чого змогла переломити ситуацію ближче до кінця партії.

У другому колі турніру в Парижі Світоліна зіграє з американкою Еліссон Лі, яка в понеділок впевнено розібралася з росіянкою Маргаритою Гаспарян. Цей матч, швидше за все, буде зіграний у четвер, 3 червня.

Нагадаємо, що найкраще досягнення Світоліної на Ролан Гаррос-Чвертьфінали в 2015-му, 2017-му і 2020-му роках.

Раніше повідомлялося, що Світоліна програла матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Римі. Вона поступилася чинній чемпіонці Ролан Гаррос Ізі Свьонтек з Польщі.

Крім того, Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) впевнено пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі, здобувши перемогу над іспанкою Габріньє Мугурусою (№12) - 6:4, 6:2.

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