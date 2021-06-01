Світоліна вийшла в друге коло Ролан Гаррос, витративши більше години на 17-річну француженку
Українка Еліна Світоліна пробилася до другого кола ґрунтового турніру Великого Шолома Ролан Гаррос. У двох сетах вона здолала 17-річну француженку Оушен Бабель.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Бабель займає 1111-й рядок в жіночому тенісному рейтингу, але 6-а ракетка світу Світоліна витратила на її перемогу 1 годину і 18 хвилин. Якщо в першому сеті все вийшло досить просто для українки, то в другому Світоліна програла перші три гейми, після чого змогла переломити ситуацію ближче до кінця партії.
У другому колі турніру в Парижі Світоліна зіграє з американкою Еліссон Лі, яка в понеділок впевнено розібралася з росіянкою Маргаритою Гаспарян. Цей матч, швидше за все, буде зіграний у четвер, 3 червня.
Нагадаємо, що найкраще досягнення Світоліної на Ролан Гаррос-Чвертьфінали в 2015-му, 2017-му і 2020-му роках.
Раніше повідомлялося, що Світоліна програла матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Римі. Вона поступилася чинній чемпіонці Ролан Гаррос Ізі Свьонтек з Польщі.
Крім того, Еліна Світоліна (№6 рейтингу WTA) впевнено пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі, здобувши перемогу над іспанкою Габріньє Мугурусою (№12) - 6:4, 6:2.